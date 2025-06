Xand Avião arrasta multidão em Campina Grande com show da turnê “O Forró é POP”

Amores, estava saboreando meu cuscuz na nata aqui na varanda do meu apê no Leme, quando recebo um vídeo direto do ‘maior São João do Mundo’, em Campina Grande! Xand Avião simplesmente emocionou e agitou uma multidão com sua nova turnê “O Forró é POP” na noite de sábado (07).

O cantor levou a nova edição da turnê para o Parque do Povo, que atingiu sua lotação, com os portões fechados diante de uma multidão que não arredou o pé. O público, entregue à emoção, deixou os celulares de lado, dançou até quadrilha e cantou o repertório em coro com o comandante.

A apresentação começou de forma emblemática, com a citação de “Onde Canta o Sabiá”, clássico do Mastruz com Leite lançado em 1993, que abriu os caminhos para uma noite marcada por homenagens, grandes sucessos e surpresas no palco. Um dos momentos mais celebrados foi a participação especial da cantora Samara Souto, da banda Magníficos. Juntos, ela e Xand interpretaram “Me Usa”, faixa que integra o novo repertório da turnê e simboliza o encontro entre gerações do forró.

Apresentação de Xand Avião teve portões fechados, homenagens ao forró raiz e participação de Samara Souto. (Foto: Lucas Facundo)

O repertório da noite passeou por diferentes fases da música nordestina, incluindo sucessos de Luiz Gonzaga e outros ícones do gênero, além de músicas que marcam a trajetória de Xand e novidades do “O Forró é POP” 2025.

“Foi um dos shows mais emocionantes da minha vida. Campina tem uma energia diferente, o público canta, vibra e sente cada música. Ver aquele mar de gente com os olhos nos meus, sem se preocupar com o celular, dançando e se divertindo, foi de arrepiar. Essa troca é o que faz tudo valer a pena”, declarou Xand.

O show em Campina Grande concluiu uma verdadeira maratona de três apresentações em menos de 24 horas, que começou com um show arrebatador na madrugada de sábado em Maracanaú (CE), seguiu com o trio do Pingo da Méi Dia, em Mossoró (RN) — onde Xand não deixou ninguém parado — e culminou com a consagração no São João de Campina Grande. Mesmo após horas de palco e percorrendo três estados diferentes, Xand entregou uma performance avassaladora, contagiando o público com sua entrega, presença de palco e energia inesgotável.

Com balé próprio, direção artística de André Gress e Carlos Aristides, e um conceito visual que mistura tradição e modernidade, a edição de 2025 da turnê “O Forró é POP” reafirma o protagonismo de Xand nas festas juninas e projeta o forró como uma linguagem viva, conectada com o presente sem perder suas raízes.

Apresentação consagrou a nova fase da turnê “O Forró é POP” e selou a força de Xand nas festas juninas do Brasil. (Foto: Lucas Facundo)

Produzido pela Vybbe, o espetáculo viajará por mais de 30 cidades até o final de junho, consolidando-se como uma das maiores turnês do São João em 2025. Confira as próximas datas:

11/06 – Aracaju, SE (Arraiá do Povo)

12/06 – Umbaúba, SE

12/06 – Itabaiana, SE (Festa dos Caminhoneiros)

13/06 – Belém, PA (Pararraiá)

14/06 – São Luís, MA (Bumba Meu São João)

15/06 – Natal, RN (São João de Natal)

18/06 – Arcoverde, PE (São João de Arcoverde)

19/06 – Salvador, BA

20/06 – Santa Rita, PB (São João de Santa Rita)

20/06 – Campina Grande, PB (Soul João)

21/06 – Senhor do Bonfim, BA (São João de Senhor do Bonfim)

21/06 – Petrolina, PE (São João de Petrolina)

22/06 – Santo Antônio de Jesus, BA (Santo Antônio de Jesus Capital do São João)

22/06 – Cruz das Almas, BA (São João de Cruz)

23/06 – Jequié, BA

23/06 – Itagibá, BA (São João de Itagibá)

24/06 – Serrinha, BA

24/06 – Euclides da Cunha, BA (Arraiá do Cumbe)

26/06 – Araripina, PE (São João de Araripina)

27/06 – Santa Cruz do Capibaribe, PE (São João da Moda)

28/06 – Caruaru, PE (São João de Caruaru)

29/06 – Arapiraca, AL

29/06 – Capela, SE (São Pedro de Capela)

30/06 – Petrolândia, PE

Não sei vocês, mas eu já estou me programando para aproveitar uma Festa de São João no nordeste.