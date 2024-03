Xamã sobre cenas de nudez em Renascer: “Mexe com o imaginário das pessoas”

Não podemos negar que Xamã brinca com o nosso imaginário em Renascer, né? O ator e cantor conversou com a revista Caras e contou detalhes sobre as brincadeiras que faz com a nudez do seu personagem na novela e ressaltou o carinho da produção em brincar com o imaginário das noveleiras.

“Foi tranquilo porque a equipe é sempre muito cuidadosa com cada detalhe, tudo que a gente constrói tem todo cuidado e no início dos meus primeiros clipes já fazia alguma coisa nu, já brincava. Música é arte, nosso corpo é como se fosse um meio de transporte para gente dizer o que quer, os rappers norte-americanos eles fizeram isso da música com o cinema”, diz.

Ele ainda completa: “Achei os comentários da hora, a galera participando. A novela inteira tem uma coisa que mexe com o imaginário das pessoas e essa nossa liberdade de contar a história de Renascer 2024 é muito bacana ver a percepção das pessoas”, observa.