Winnie Harlow e Natália Deodato se encontram no Camarote Nº1

Encontro de musas aconteceu na primeira noite de desfiles do Carnaval no Rio (22)

Minha gente, para tudo! Sapucaí e tamborins, por que o que foi esse encontro das duas musas Winnie Harlow e Natália Dourado? As suas musas marcaram presença no Camarote Nº1 e ganharam os holofotes com uma baita presença.

“Foi uma noite inesquecível e muito especial para nós com essas duas potências femininas, que representam mais do que diversidade e inclusão, mas a força e a história de vida e superação de cada uma”, aponta Ju Ferraz, gestora do Camarote Nº1.

Winni e eNatália se encontram na Sapucaí (Foto: Brazil News)

A estrela internacional foi curtir o Carnaval a convite da Colcci, marca que assina o abadá do camarote, e não deixou de encontrar Natália. As duas fizeram carão para as câmeras e mostraram que não foram para a avenida brincar.

A Winnie foi uma grande inspiração na minha vida e proporcionou ainda mais garra para que eu alcançasse os meus objetivos”, disse Natália.

Tanto Nat, quanto a modelo, são portadoras de vitiligo, uma doença que altera a coloração da pele, perdendo a cor natural e ganhando um tom rosado.

Vale lembrar que a ex-BBB Natália saiu do BBB já convidada a desfilar para a Beija-Flor e a bicha arrasou, hein? Estava maravilhosa e perfeita, os brothers até puderam ver a musa desfilando na Sapucaí e comemoraram junto a conquista da morena.