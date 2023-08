William Waack faz comentário xenofóbico sobre Belém causando revolta no prefeito da capital paraense

O âncora do Jornal da CNN foi criticado por político após o infeliz comentário durante transmissão ao vivo.

Meus amores, eu to completamente horrorizada com o que acabei de saber. Parece que o William Waack está sendo bastante criticado depois de uma fala sobre Belém, capital do Pará, durante uma edição ao vivo do Jornal da CNN.

O âncora chamou um repórter que estava na região Norte do país e afirmou que não queria deixá-lo esperando “no meio do mato”. A fala do jornalista revoltou o prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL-PA), que o chamou de racista e preconceituoso. Waack debatia as notícias da Cúpula da Amazônia quando chamou um repórter que estava ao vivo no Pará. “O Caio está nos chamando lá de Belém, e eu não quero deixar ele parado lá no meio do mato”, afirmou ele.

“Ele não está no meio do mato, está no meio da cidade”, criticou uma das convidadas, que estava ao lado de Waack em uma mesa de discussão. “Eu sei, estou fazendo uma brincadeira. A gente se zoa muito aqui. Nosso ambiente aqui é sempre um zoando o outro’’, contornou o âncora.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, repudiou a fala do comunicador em nota publicada nas redes sociais mostrando toda a sua revolta com a fala do apresentador.

“Mais uma vez um jornalista de direita, famoso por atos de racismo, de preconceito, de incentivo a violência, se manifesta para ofender Belém e o povo da capital do Estado do Pará. Uma capital com grande acervo arquitetônico, histórico. Uma capital com a segunda maior universidade do Brasil, com centros de pesquisa, com uma criatividade reconhecida pela Unesco na área da gastronomia, mas uma expressão de potência, em termos de diversidade cultural. Essa cidade está com muito orgulho, encrustada na floresta, circundada por 39 grandes ilhas. Se orgulhe, Belém, de ser verdadeiramente amazônica e de ter contribuído muito para produzir divisas para este país e para ajudar o desenvolvimento de todas as regiões do país. Belém exige respeito’’.

Além do prefeito, vários internautas paraenses caíram matando nos comentários sobre a xenofobia do âncora da CNN:

A Belém que o sr William Waack desconhece, moramos no meio da floresta sim, e tu, com tua ignorância e preconceito, não tem ideia do quanto é bom "morar no meio do mato" pic.twitter.com/Hqc5zWKEgV — Adriano Serra 🦁 (@serraeoliveira) August 10, 2023

O William Waack chamando Belém de "meio do mato"! Sempre me choca a ignorância e preconceito. A cidade que já foi uma das mais importantes do Brasil no séc XIX e início dos XX, e é uma metrópole. É muita vontade de ser burro e estúpido, não bastasse ser racista. August 9, 2023