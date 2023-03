William Waack desobedece a figurinista da CNN todos os dias

Na comemoração dos 3 anos da CNN Brasil a emissora mostrou os bastidores e o bom humor do jornalista sobre o seu estilo único

Nós sabemos que os jornalistas são bem sistemáticos em relação às roupas e as figurinistas ficam loucas com as pequenas mudanças que podem fazer no visual. William Waack é um dos jornalistas que mostrou não obedecer a profissional de estilo e se adequar pouco ao que ela propõe para ele vestir. Em comemoração aos 3 anos da emissora no Brasil ele manda um beijo para a profissional por quem tem muito carinho.

“Eu acho que minha figurinista é a pessoa que tem a maior paciência entre todas as pessoas que têm paciência comigo na CNN. Não posso dizer que entendo alguma coisa de moda, uso sempre a mesma coisa e ela tenta me convencer a mudar um pouco com um tom simpático”, disse ele.

Waack ainda completa: “Ela conseguiu me fazer usar esses sapatos aqui, o que eu tenho todo mundo diz que é horrível, quero deixar um beijo para minha figurinista”, finalizou.