William Levy e Simaria estão vivendo um affair? Eu tô no chão!

De acordo com o jornalista Léo Dias os dois iniciaram o romance em 2021

BA-BA-DO dos fortes, minha leitoras e leitores queridos, se vocês ainda não estão sentados, senta e pega um café que essa vai bombardear o coração. Aloca! De acordo com o jornalista Léo Dias, Simaria está vivendo um affair com um dos atores mais famosos das novelas mexicanas, William Levy. O jornalista ainda contou que os dois se conheceram esse ano.

Para quem não sabe, a cantora passou por um perrengue básico quando se separou do seu ex-marido Vicente Escrig, e tudo indica que o affair tenha começado nesse período. Tudo isso nos faz pensar: Será que Simaria já tinha envolvimento com o ator?

Levy é muito conhecido nas telinhas do SBT pelo seu papel em diversas novelas mexicanas, como ‘Cuidado com o Anjo’ (2008) e ‘Triunfo do Amor’ (2011). O que posso dizer é que Simaria não errou na mira, porque nossa… Que calor, mami!