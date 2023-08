William Bonner rasga seda para Sheron Menezzes e atriz comemora

O jornalista rasgou elogios para a atriz e ela não deixou de comemorar os elogios que recebeu do comandante do Jornal Nacional

Sheron Menezzes fez um dos grandes papéis de sua carreira como a protagonista, Sol, em Vai na Fé. Acontece que a atriz recebeu os elogios de William Bonner e não manteve a postura, usando as redes sociais para dizer que venceu na vida.

“Olha só o fã que me parou para uma selfie. Vocês conhecem esse #tiotiete? Tô ou não tô me achando?”, comemorou a atriz. “Eu quero tirar uma selfie com ela, eu sou fã dela”, disse o âncora do “Jornal Nacional”.

Vale ressaltar que ‘Vai na Fé’ deu lugar a ‘Fuzuê’, novela que já ganhou o coração dos internautas e telespectadores pelo seu tom de humor com a vilã, Preciosa Montebello.