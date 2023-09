William Bonner e Renata Vasconcellos se emocionam com mensagem de Faustão

O vídeo em que Faustão agradece a família do doador foi parar nos assuntos mais comentados nos holofotes e os jornalista da bancada do JN não deixaram de se emocionar

Contei para vocês que Faustão usou suas redes sociais para agradecer a família do seu doador no caso do transplante de coração que ele necessitava. Acontece que o relato foi parar no Jornal Nacional e William Bonner e Renata Vasconcellos não deixaram de ficar emocionados com a notícia.

A matéria encerrou a edição e deixou William Bonner e Renata Vasconcellos visivelmente emocionados