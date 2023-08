William Bonner comemora 10 mil dias na bancada do Jornal Nacional

O jornalista estava fazendo uma contagem regressiva no seu Instagram até o dia que atinge 10 mil dias como titular do jornal

Fazia tempos que eu estava preparando uma contagem regressiva no Instagram de William Bonner, mas foi só ontem (18), que fui perceber que a contagem marcava sua presença por 10 mil dias na bancada do Jornal Nacional. O jornalista fez um texto emocionante sobre o período no comando do jornal.

“Qual é a importância disso? Nenhuma! Eu não sei, talvez você saiba o que você estava fazendo 10 mil dias atrás. Eu sei. Eu estava aqui na Globo, nervoso para estrear na bancada do Jornal Nacional”, refletiu William, que estreou na bancada em 1º de abril de 1996, ao lado da jornalista Lillian Witte Fibe.

Ele ainda conclui; “Eu estou muito orgulhoso desse número, muito contente que ele tenha chegado e também muito contente de compartilhar com vocês e poder agradecer o carinho e a confiança desses dias todos”, concluiu o âncora.