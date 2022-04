A vida depois do tapa: Will Smith é internado em clínica de reabilitação

Ator faz pausa na carreira e se interna para conseguir lidar com críticas e estresse pelo qual tem passado

Depois de protagonizar um momento que será sempre lembrado pela Academia do Oscar, estamos vivenciando um péssimo marco para a carreira de Will Smith. O ator se internou em uma clínica de reabilitação para conseguir lidar com tudo que têm passado.

Após o tapa, foi só ladeira abaixo, o ator foi processado por Chris Rock, amigos e colegas de trabalho dividiram opiniões sobre a agressão, foi anunciada sua saída da Academia e diversos comentários atacam Smith diariamente, é muita coisa e a clínica se tornou a melhor opção.

Will Smith é internado em reabilitação após tapa em Chris Rock (Foto: Reprodução)

A notícia da internação foi publicada no The Sun, dizendo que o ator quer relaxar em uma espécie de SPA depois de tudo que tem enfrentado diante a agressão. “O impacto da reação atingiu Will Smith com força, ele receberá ajuda para lidar com o estresse. Este é, sem dúvida, o maior baque da sua carreira. Ele irá para um retiro de alto nível usado por ricos e famosos e fará uma busca de alma. Descobrirá como deve seguir em frente. Will espera que a conversa avance para que ele possa voltar e salvar sua carreira e reputação”, disse o informante do veículo.

Will publicou um pedido público de desculpas e declarou a Revista Variety que respondeu a ao aviso de audiência disciplinar da Academia, aceitando todas e qualquer consequência pela conduta.

Vale lembrar que a Netflix parou a produção do filme ‘Fast and Loose‘, pelo motivo do tapa que Will deu em Rock. Esperamos que a recuperação seja rápida e que esse tempo longe de tudo isso faça bem para Smith.