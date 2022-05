Whindersson Nunes compara Thauan Teixeira com Massimo do filme ‘365 Dias’

Humorista encontrou o modelo e não deixou de falar sobre a beleza do rapaz

No Brasil tem de tudo, até um Massimo para chamar de seu. O humorista Whindersson Nunes comparou o modelo Thauan Teixeira com o protagonista do filme ‘365 Dias’, Michele Morrone.

“Ele parece aquele, o 365 dias”, disse Whindersson em vídeo gravado pelo modelo. Pela cara de Thauan ele não achou nada ruim, já que a gente fica louca com o novo Christian Grey.

“Vou dormir mais não”, respondeu o moreno após as investidas do humorista. Alguns comentários negam a semelhança, mas eu não nego não, os dois são uns gostosos. Aloca.