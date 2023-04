Whindersson Nunes revela que fez seu testamento e internautas associam atitude ao suicídio: “São tantos sinais”

Vale lembrar que o humorista já falou diversas vezes sobre assuntos como ansiedade e depressão, revelando lidar com as doenças.

Amores, no último sábado, o meu amigo Leo Dias publicou uma matéria em sua coluna falando sobre a participação do Whindersson Nunes no podcast “Ciência Sem Fim”, onde o humorista revelou os seus planos para a sua fortuna após sua morte, porém, após esse assunto viralizar, os internautas ficaram bem preocupados com a saúde mental de Whind e começaram a associar sua iniciativa de já fazer um testamento a um possível suicidio.

No Twitter, os comentários renderam muito. Diversos internautas afirmaram que o humorista está dando sinais sobre a sua saúde mental, mas que muitos não estão enxergando ou levando a sério.

espero do fundo do meu coração que eu esteja errada mas são tantos sinais https://t.co/8eBSDjOaga — bia (@lisdexanfetabia) April 3, 2023

O cara novo fazer testamento boa coisa não deve estar passando em sua cabeça — [email protected] (@DaiversonJasmim) April 2, 2023

Cara com 30 anos fazer testamento, é um péssimo sinal. — PERALTVS (@Peralt_4) April 2, 2023

Outro internauta até resgatou um twitte de Whindersson, onde ele conta que passou horas conversando com um atendente do CVV, Centro de Valorização da Vida, que para quem não sabe é um programa governamental que fornece uma rede de apoio emocional e de prevenção ao suicídio.

pessoal fazendo piada nos comentários mas são tantos sinais que ele tá dando e eu espero do fundo do meu coração que o pessoal ao redor dele perceba pq pela primeira vez eu quero que seja paranoia tudo isso que passou na minha mente agora… pic.twitter.com/ptEBkZPNXj
April 3, 2023

Bom, após todas essas suposições e comentários, eu queria dizer que eu torço muito para que o testamento só tenha sido feito por precaução já que o gato está trabalhando MUITO e ficando cada vez mais rico. O que vocês acham?