Whindersson Nunes retorna aos ringues em evento global no card de Mike Tyson x Jake Paul

O influenciador Whindersson Nunes retorna aos ringues em julho deste ano para enfrentar o boxeador profissional indiano Neeraj Goyat. A luta acontece no dia 20 de julho, no AT&T stadium, em Arlington, nos Estados Unidos e faz parte do card promovido pela Netflix em parceria com a MVP (Most Valuable Promotions), que tem como luta principal Jake Paul x Mike Tyson.

O embate entre Whindersson Nunes e Neeraj Goyat terá 6 rounds de três minutos e valerá para o cartel profissional dos lutadores. Whindersson possui na carreira como boxeador um retrospecto de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

“Hoje, meu objetivo principal é apresentar o lugar onde nasci pro mundo e, com certeza, lutar no mesmo card que o Mike Tyson será bom para isso. Como tudo que faço, espero que também nessa luta, eu possa mostrar minha arte. No mais, estou pronto e quero lutar”, explica Whindersson Nunes

Com 59,5 milhões de seguidores no Instagram e 44,6 milhões de inscritos em seu canal no Youtube, Whindersson Nunes é uma das pessoas mais influentes do Brasil. Para o evento nos Estados Unidos, o influenciador está sendo treinado por Diego Rodrigues e Caio Franco, além de ter o suporte e auxílio de Esquiva Falcão, um dos maiores nomes do esporte no Brasil e medalhista olímpico.