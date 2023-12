Whindersson Nunes rebate pastor após ser chamado de má influência

Genteeeeee, o Whindersson Nunes teve seu nome marcado em mais uma polêmica após ganhar o prêmio por ter vencido a categoria ‘poder da influência’ no Troféu Influência Digital 2023, que ocorreu na noite desta quinta-feira (30) no Copacabana Palace, zona sul do Rio de Janeiro. Tudo isso começou quando o youtuber publicou um agradecimento pelo troféu nesta sexta-feira (1) e numa dessas fotos, Whindersson apareceu com um cigarro entre os lábios, então um pastor evangélico condenou as publicações do humorista.

“Não sei o que pode se ensinar postando fotos fumando! Ensina no trabalho incrível que faz nas redes sociais, e desensina o dobro ao postar essas fotos fumando”, ele escreveu nos comentários, se referindo à empresa de robótica para escolas fundada por Nunes.”Muitos jovens te acompanham e te seguem e isso influencia claramente na vida de muitos”, finalizou.

Whindersson, por sua vez, rebateu as críticas do religioso com aquele bom humor que conhecemos: “É porque mentir é pecado pastor, e eu não sou mentiroso, eu sou maconheiro mesmo”.