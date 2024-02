Whindersson Nunes fala sobre saúde mental: “Protejam suas mentes”

Meu Deus! Whindersson Nunes usou suas redes sociais para contar que teve que internar um amigo por causa de uma paranóia. O humorista deu a notícia por meio de suas redes sociais e ainda fez um alerta para protegerem as mentes.

“Internei mais um amigo com paranoia, dizendo que trabalha com o presidente dos Estados Unidos e tudo, quebrando as coisas, protejam suas mentes meus amigos”, desabafou o artista na publicação.

Um internauta, então, compartilhou um estudo que aponta as consequências do uso de maconha: “Cuidado, irmão”, escreveu o usuário, já que recentemente Whindersson postou uma foto em que aparecia fumando.

Assim que viu o comentário, o famoso respondeu: “Não foi o caso amigo. No texto diz efeitos diferentes, pessoas se dão bem e pessoas não se dão bem, como qualquer coisa, nozes, amendoim, ou sei lá, dipirona”, garantiu ele.