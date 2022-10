Whindersson Nunes explica motivo de voltar a seguir Luísa Sonza: “Estou solteiro”

Humorista fez publicação exibindo o seu shape do verão que dá inveja em qualquer um

Os fãs do casal Luísa Sonza e Whindersson Nunes foram à loucura depois que o humorista voltou a seguir a loirinha do pop nas redes sociais. Whind ainda disse estar solteiro e que as pessoas não vão acabar com os seus contatinhos da noite para o dia. Eu senti o impacto daqui, e vocês?

Depois que os fãs perceberam que ele estava seguindo a ex-esposa no Instagram ele publicou uma foto mostrando o shape e a legenda: “Eu estou solteiro. Vocês não vão acabar com os meus contatos da noite para o dia, não”, disparou.

Para quem não sabe, ele não assume um novo relacionamento desde que terminou com Maria Lina, com quem teve o filho João Miguel, que faleceu depois do nascimento. Seu romance com Luísa durou entre 2018 e 2020.