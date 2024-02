Whindersson Nunes está disposto a ser pai solo

Meu querido Whind já causou poucas e boas aqui na nossa coluna, dessa vez ele agitou o mundo das cegonhas ao dizer que pretende ter um herdeiro mesmo que seja na condição de pai solo. O humorista usou suas redes sociais para tirar algumas dúvidas sobre barriga solidária.

“Barriga solidária pra pai solo é permitido no Brasil? Eu queria que meu filho(a) fosse brasileiro(a)”, perguntou o humorista. Vale lembrar que em 2021 Whindersson e Maria Lina, sua ex-noiva, tiveram que lidar com a morte do filho, João Miguel, que teve um nascimento prematuro.

Em outro tuíte, ele escreveu: “Colombiano tbm eu ia adorar, a cidade da gatinha era a cara de Teresina, ia querer criar um chiquitito”. É importante destacar que barriga de aluguel é diferente de barriga solidária, já que na primeira opção envolve dinheiro, onde é pago para outra pessoa gerar a criança.

Vale ressaltar que a barriga solidária é permitida, mas é preciso atender aos pré-requisitos estabelecidos pela Conselho Federal de Medicina.