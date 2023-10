Whindersson Nunes é acusado de fazer macumba para Vitão e rebate: “Sempre desejei o melhor”

O humorista recebeu essa acusação após o cantor revelar que não é o pai da filha da modelo Suelen Gervásio.

Amores, mais cedo contei para vocês que o cantor Vitão utilizou as suas redes sociais para revelar que o teste de DNA que ele fez para descobrir se realmente é era o pai da filha da modelo Suelen Gervásio, deu negativo.

Pois bem, após revelar o resultado do exame, diversos comentários maldosos surgiram, em especial um, onde um internauta afirma que o humorista Whindersson Nunes teria feito macumba para o cantor, após todos os boatos de que a sua ex- esposa, a cantora Luisa Sonza teria lhe traído com o cantor.

Ao se deparar com esse comentário extremamente maldoso, Whindersson fez questão de rebater e afirmar com todas as letras que sempre desejou o bem de Vitão.