Whindersson Nunes aproveita piscina de hotel pelado

Humorista publicou foto no Instagram com o bumbum de fora em um hotel de luxo em Mairiporã, São Paulo

Whindersson Nunes parou a web ao publicar uma foto de bumbum de fora na piscina de um hotel de luxo em Mairiporã, interior de São Paulo. Minhas fofoqueiras não deixaram de me mandar a foto no WhatsApp para eu poder conferir de perto com close e tudo.

O hotel em questão tem diárias a partir de R$3 mil. Eita! Whind mostrou que tudo parecia estar bem gostoso na sua estadia, afinal as fotos deixaram um certo gostinho de quero mais. Aloca!

O muso vai representar o Brasil em um torneio de boxe internacional. Boa sorte, Whind.