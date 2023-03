Whindersson aparece de cueca em campanha e desmente boatos de romance com modelo

Humorista negou envolvimento afetivo com a modelo que aparece do seu lado nas fotos para campanha de roupa íntima

Não é de hoje que a web fica tentando arrumar uma namorada para Whindersson Nunes, né? Depois que o muso apareceu de roupa íntima ao lado de uma modelo para a própria marca de roupas, ÉOH, os internautas não deixaram de perguntar se Anna Magalhães era o seu novo affair. O humorista cortou o mal pela raiz, negando qualquer envolvimento.

“Agora ver o povo me casando e me fazendo as mesmas perguntas de sempre porque eu estou do lado de uma moça”, escreveu.

Luísa Sonza chegou a curtir a sequência de fotos em que o ex-marido aparece de cueca com a morena. Hmmm, só observo…