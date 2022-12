Wesley Safadão cancela convite para Deolane: “Sua experiência com a Fazenda não foi boa”

Cantor contou em show que pensou em chamar a advogada para o seu haras

Tá pensando que Wesley Safadão ia ficar de fora dos babados do mundo dos famosos? O cantor não deixou de comentar a participação de Deolane na Fazenda no meio de um show. Na ocasião ele conta que desistiu de chamá-la para o seu haras, depois da sua experiência no reality da Record.

“Doutora Deolane, eu sei que a próxima música você gosta, vai pra você viu, doutora”, disse ele dedicando uma música para a loira.

O cantor ainda fala sobre o convite: “Eu ia inclusive te convidar lá para a fazenda, para o haras WS, mas sua experiência com a Fazenda não foi boa, então vou cancelar o convite”.