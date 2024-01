Web suspeita desentendimento entre Rodriguinho e Belo: “Deu de costas e foi jantar”

Vish! A web reparou que Rodriguinho e Belo não superaram as expectativas do público que acreditava que os dois iriam se entrosar bastante na festa do BBB 24. Não foi o que aconteceu, afinal, os dois nem chegaram perto um do outro e Rodriguinho deu de costas e foi jantar durante o show.

“Estranho, achei que rolaria mó vibe maneira entre Rodriguinho e Belo agora no show, o cara não tá nem perto. Deu de costas e foi jantar. O que está rolando?”, escreveu um internauta.

Em entrevista ele falou sobre seu relacionamento com Belo: “O Belo é uma coisa louca porque eu fui obrigado com Belo a vida inteira, começamos em São Paulo aí tinha uma menininha ali, besteira de moleque, tontura”, ressaltou.