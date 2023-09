Web critica Deborah Secco por falar sobre o pênis do marido

A atriz foi duramente atacada pelos internautas por causa do excesso de exposição em torno da vida íntima do casal.

Meus amores, como sabemos a atriz Deborah Secco é daquelas que não tem o menor pudor em falar sobre sua vida intima, né? Temos um exemplo recente disso, afinal ela e seu marido, Hugo Moura estiveram no programa ‘Sobre Nós Dois’, exibido pelo GNT e Globoplay.

Na época, a atriz disse que tinha dificuldades em praticar sexo oral no companheiro por ele possuir um órgão “grande e grosso”. “O pau do Hugo tem uma particularidade, que é o mais incrível de tudo. Além de grande e grosso, ele é duro tipo madeira assim”, disparou Deborah. “Às vezes não dá para fazer aquela garganta profunda porque ele não tem aderência de tão duro. Porque ele é muito duro, não é maleável. Ele é tipo um copo”, acrescentou a famosa.Os internautas não pouparam críticas contra a artista. E Deborah Secco, por sua vez, não se incomodou nem um pouco com as críticas e julgamentos.



Ela comentou sobre o assunto em uma entrevista recente para a revista Quem. “Acho que sou uma mulher sensual e não fujo disso. Essa sou eu e já me abracei do jeito que eu sou. Essa sou eu, a mulher que sou, todos os dias. A gente fala na vida sobre sexo, pra mim não é um tabu”, afirmou. “Assim como falo sobre vários outros assuntos e como ele é ‘proibido’ ele viraliza mais. Pra mim é só mais um assunto. Mas pra mim é uma coisa normal, porque lido com a mulher que sou diariamente”, completou.



Sobre as declarações relacionadas ao ‘dote’ do marido, Deborah voltou a elogiar: “Não tem como se decepcionar ali, não”, declarou aos risos.



Anteriormente, Hugo Moura também havia comentado sobre o assunto em entrevista à Quem. “A curiosidade aumentou, mas é uma coisa da Deborah de aumentar muito a expectativa. E aí, quando acontecer, as pessoas verão que não era tudo aquilo”, disse ele aos risos.