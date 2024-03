Wanessa comenta briga de Davi e Bin Laden no BBB 24: “Bode expiatório aqui cansou”

Wanessa Camargo usou suas redes sociais para comentar a treta que rolou solta no BBB 24 entre Davi e Bin Laden. Os dois trocaram farpas e quase saíram no soco no ao vivo desta segunda (25). Wanessa comentou a treta sem se entregar muito nos comentários.

“Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer!”, iniciou.

“Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou!”, disparou. Logo após Wanessa compartilhar as mensagens enigmáticas, seus seguidores rapidamente repercutiram as publicações. Muitos apontaram que as mensagens eram alfinetadas ao motorista e ao funkeiro, que, vale lembrar, foram contidos por Dummys e receberam intervenção da produção do programa para evitar agressões.