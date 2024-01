Wanessa Camargo sobre se sentir inferior a Sandy: “Falou que nao sei o tamanho que tenho”

Wanessa Camargo sempre abre o seu coração com os brothers da casa, dessa vez ela conversou com Yasmin Brunet sobre se sentir inferiorizada no meio artístico e chegou a citar Sandy. A filha de Zezé disse que sempre estava em segundo plano, sendo vista apenas como a filha do cantor e sempre atrás da cantora Sandy, filha de Xororó.

“O meu explica, porque a minha história veio assim. Quando comecei a carreira, eu era só filha… Eu estava sempre atrás da Sandy, sempre atrás de alguma coisa, estava sempre em segundo…”, iniciou o desabafo.

“A Sandy uma vez falou isso para uma pessoa: ‘A Wanessa não sabe o tamanho que tem, se ela soubesse… ‘. O Dado fala para mim isso direto, meu pai fala isso para mim direto”, contou. Yasmin respondeu, falando se sentir o “resto de cabelo do ralo”.