Wanessa Camargo revela saudade do BBB 24 e confessa que tem uma parte legal

Wanessa Camargo confessou que sente saudade do reality que quase a cancelou na última edição. A cantora deu uma entrevista para a Caras e revelou que vivenciou experiências inéditas e marcantes durante o confinamento.

Segundo a filha de Zezé di Camargo, uma de suas maiores saudades vem justamente da convivência com os colegas de confinamento, os quais ela confirma que começou a lidar com grandes irmãos. “Eu acho que a saudade que eu tenho acaba sendo daquela convivência com as pessoas que a gente se afeiçoou”, diz.

“É estranho não ter aquelas pessoas que você acaba criando muito carinho, que viram quase irmãos. Então, passam dois dias e eu começo a ligar para alguns: ‘Ei, como é que vocês estão? Saudade'”, confessa a artista, que recentemente assumiu que reatou o namoro com Dado Dolabella.

“Eu acho que tem uma parte muito legal, que é a emoção das provas. A gente fica com um pouco de abstinência daquela emoção de, ‘vamos tentar ganhar um anjo’, ‘vamos tentar ganhar um líder’. Então, é bem divertido isso”, afirma.