Wanessa Camargo rebate: “Fofocam sem saber nada”

A cantora rebateu o comentário de que pudesse estar vivendo uma crise no relacionamento com Dado Dolabella depois de Léo Dias publicar que ele teria sido expulso da casa da cantora

Habla mesmo! Wanessa Camargo não deixou de dizer que sua vida está ótima ao lado do seu namorado Dado Dolabella. Depois de Léo Dias publicar que os dois poderiam estar vivendo uma crise no relacionamento, ela desmentiu e disse que ainda fala com o ator e que eles estão construindo a história juntos.

“Estou bem, estou feliz. Eu e Dado estamos juntos, construindo a nossa história mesmo que outras pessoas não queiram. É um relacionamento e as pessoas fofocam sem saber nada”, disparou.

Logo após o bafafá, os dois apareceram juntos curtindo carícias na cama. “Meu ninho”, escreveu Wanessa Camargo ao compartilhar o vídeo curtindo os braços do companheiro.