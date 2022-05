Pulada de cerca ou pingos nos i´s? Casamento de Wanessa acabou por causa de Dado Dolabella

Cantora fez viagem entre amigas para a cidade do ator enquanto Buaiz ficava com os filhos

“Não sentir saudades de você e até mentir que não quero te ver, fingir que sou feliz, mas o amor não deixa”, cantar esse trecho nunca fará tanto sentido para Wanessa como faz agora. A cantora e seu esposo Marcus Buaiz terminaram com 17 anos de casamento depois de um encontro “inesperado” de Wanessa com um antigo affair.

Vocês acharam que eu não jogaria as verdades na banca? Pois é, minha gente, de acordo com o jornalista Léo Dias, Wanessa reencontrou com o antigo namorado, Dado Dolabella, em uma viagem entre amigas para a cidade de Alto Paraíso, onde o ator mora.

A internet revira baú com capas de antigo casal (Foto: Reprodução)

O boato seria de que a ponte entre o ator e a cantora teria sido feita por um maquiador, amigo de Dado. Coincidentemente (ou não) foi na mesma época em que Buaiz fez uma postagem com os filhos, sinalizando uma rachadura no relacionamento que já vinha enfrentando dificuldades.

Para quem se lembra a cantora passou por maus bocados com o ator por volta dos anos 2000. Além dele ter terminado com ela para ficar com Adriane Galisteu, Wanessa já teve diversas crises de ansiedade em público além de diversas brigas flagradas por paparazzis.

Brigas icônicas de Wanessa e Dado já foram capa de revista (Foto: Reprodução)

O histórico do gatinho não é dos melhores e na sua ficha há algumas vítimas de agressões, como Luana Piovani e Marina Dolabella, que foram namoradas do rapaz. Wanessa também faz parte da lista e seu pai, Zezé Di Camargo chegou a declarar publicamente que não aprovava o relacionamento dos dois.