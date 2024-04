Wanessa Camargo lança música sobre cancelamento e sua experiência no BBB 24

Wanessa Camargo deixou os seus fãs de boca aberta ao revelar o lançamento de um trabalho focado na sua experiência pós BBB 24. Vale ressaltar que a musa sofreu hate após sua expulsão por agressão a Davi, vencedor. A filha de Zezé Di Camargo lançou a música ‘Caça Likes’, que fala sobre a cultura do cancelamento e toda a sua experiência no BBB 24.

“Ao sair do BBB, fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida. Foi assim que iniciei meu processo de afrobetização. Me refaço enquanto pessoa e artista, e “Caça Like” vem nessa toada, enquanto manifesto para o linchamento virtual sem a possibilidade de troca. Reconheço minhas falas e atitudes, mas acredito em uma reconstrução por meio do diálogo. Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Wanessa: imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história”, escreveu ela, que ainda mostrou um trecho da canção.

Em entrevista a colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles, Wanessa deu detalhes sobe o processo de criação da faixa. “Eu sou uma artista e quando meus sentimentos transbordam, eles viram música, viram letra e melodia. Tenho como referência nomes como Madonna, Rihanna e Rita Lee, mulheres que moldam a música pop ao assumirem narrativas de sua própria história. Isso que estou fazendo com Caça Like, assumindo as rédeas e ecoando vozes para pautas pertinentes que merecem espaço”, disse a famosa.