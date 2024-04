Wanessa Camargo estará na grande final do BBB 24

Depois de muito se falar sobre a possível ida de Wanessa Camargo até a final do reality da Globo, o qual ela foi expulsa por agressão a Davi, sua equipe se pronunciou diante dos boatos. A assessoria de imprensa revelou ao Hugo Gloss que ela estará na final do BBB 24 .

No domingo, ela foi flagrada passeando pelo Rio de Janeiro, ressaltando que a final ocorre nesta terça, 16. Alguns meios informaram que a cantora poderia estar chateada com a produção após a sua expulsão com a falta de suporte. Será?

O jornalista Gabriel Vaquer já tinha dito que ela não tinha respondido às tentativas de contato feitas pela produção do reality, o que poderia ter gerado um clima de dúvida.