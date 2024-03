Wanessa Camargo é expulsa do BBB24

A participante foi acusada de agredir Davi, na madrugada deste sábado, após mais uma festa do reality.

Eitaaa! Genteee após ser acusada de agressão por Davi, na madrugada deste sábado (02), a cantora Wanessa Camargo foi chamada no confessionário, para uma conversa.

Pouco depois os outros participantes do reality receberem um aviso sonoro de que eles deveriam organizar as coisas da cantora e deixá-las na despensa, pois Wanessa havia sido expulsa do programa.

“Atenção senhores, por favor arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente. Atenção a todos, coloquem os pertences da Wanessa na despensa”, disse o Big Boss.