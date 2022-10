Wanessa Camargo e Dado Dolabella planejam ter um filho

Lucas Pasin confirmou que a família da cantora já sabe dos próximos passos do casal e apoia a escolha

Essa é para matar as minhas fofoqueiras de plantão, Dado Dolabella e Wanessa Camargo já estão planejando aumentar a família e chamar a cegonha. Isso mesmo, de acordo com Lucas Pasin os familiares da cantora já sabem das escolhas do casal e a apoiam na escolha.

“Wanessa e Dado vivem o sentimento de ‘verdadeiro amor’, são intensos, se jogam no relacionamento com a emoção, e quando eles falam de filhos têm o apoio da família”, contou uma fonte próxima aos Camargo.

Wanessa não comentou sobre o assunto com o jornalista, Pasin, assim como fez desde o começo do seu relacionamento com Dado, em que tudo aconteceu meio debaixo do tapete.