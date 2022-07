Uma nova mulher: Wanessa Camargo rompe com empresária e perde contratos

De acordo com Lucas Pasin, a cantora assumiu o relacionamento com Dado Dolabella e as marcas estão fugindo da polêmica

Meu Deus! O mundo de Wanessa Camargo virou de cabeça para baixo depois que ela (finalmente) assumiu seu romance com Dado Dolabella. De acordo com Lucas Pasin, a cantora não conseguiu renovar seus contratos de publicidade e ainda quebrou o elo com sua empresária, Juliana Rosas.

Juliana esteve envolvida com o projeto ‘Pai & Filha’, no qual a cantora canta com Zezé Di Camargo. De acordo com as más línguas, os problemas na carreira foram acumulados depois que Wanessa reatou com Dado.

“Mais de um contrato com a Wanessa não foi renovado e as marcas justificaram que era por conta do novo romance. A Juliana pediu demissão também por isso”, contou um ex-funcionário da cantora.

A assessoria de Camargo não se pronunciou diante do rompimento com Juliana e ainda não falou sobre a perda de qualquer contrato que estivesse em vigência, sem dar qualquer detalhe dos que não foram renovados.

A ex-empresária também não respondeu aos chamados do jornalista para falar sobre o caso. Os problemas de Wanessa com a carreira já vinham sido comentados quando ela estava em processo de divórcio de Marcus Buaiz, seu ex-esposo e pai dos seus filhos.