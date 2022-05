“Entrei em uma bulimia e comecei a ir para a anorexia”, revela Wanessa Camargo

Em entrevista para a CNN com Gabriela Prioli, cantora revelou como lidava com o corpo no começo da carreira

Nossa eterna estrela brasileira Wanessa Camargo contou em entrevista para Gabriela Prioli que sofreu muito em relação ao seu corpo no começo da carreira. Algumas revistas da época ainda tratavam a cantora como uma revelação “um pouco acima do peso”. “Eu tinha problema com meu corpo, eu tinha problema com a forma de eu olhar para meu corpo, eu me sentia fora do padrão. Eu entrei em uma bulimia e comecei a ir para a anorexia”, revelou. Wanessa ainda contou que sentia tudo isso e não podia falar nada, porque na época nenhum artista falava em síndrome do pânico ou depressão. Além disso, ela empregava pessoas e gerava dinheiro. “Me colocou em pânico e uma depressão, mas eu não poderia parar de trabalhar, porque eu estava gerando dinheiro para mim e para outras pessoas. Até eu descobrir que era pânico foi um pandemônio. Me fechei e fui fazer argila, pintar, ouvir música”, relembra a musa. Hoje, Wanessa está casada com Marcus Buaiz desde 2007, período em que ela se curava de todos os problemas que enfrentava em relação a fama e o corpo.