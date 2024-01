Wanessa Camargo conta que Zilu tentou sabotar seu namoro com Dado Dolabella

A cantora conta que, em seu primeiro relacionamento com o ator, a mãe criou uma gambiarra para afastar a cantora do namorado.

Amores, durante uma de suas conversas no BBB24, a cantora Wanessa Camargo acabou revelando que sua mãe, a ex-mulher do cantor Zezé di Camargo, a influenciadora Zilu Camargo, tentou sabotar o seu primeiro relacionamento com o ator Dado Dolabella com que ela namora atualmente.

De acordo com Wanessa, na época, Zilu fez uma gambiarra para que seu celular não pudesse ligar, impedindo que a filha ligasse para o ator, com quem ela namorava.

“Acabou a bateria do meu celular e eu não conseguia mais ligar. Fiquei mais de um dia sem conseguir falar com ninguém“, iniciou a cantora, que logo em seguida revelou o que realmente tinha acontecido: “Aí sabe o que encontrei? Um papel entre a bateria e o celular, naquela época dava para fazer isso“, disse ela, e completou: “Ela ainda não tinha problemas com ele, era só uma forma… Ela se preocupava com a minha disciplina, né? Não dormir tarde, estudar“.