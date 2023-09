Walcyr Carrasco passou por uma cirurgia no fêmur

Da cirurgia de catarata para uma cirurgia no fêmur, o autor de Terra e Paixão postou um vídeo nas suas redes sociais explicando o ocorrido.

Amores, nos últimos dias, o grande escritor e dramaturgo Walcyr Carrasco enfrentou uma série de problemas de saúde que se sucederam. Primeiro começou com uma operação de catarata, e logo evoluiu para uma cirurgia no fêmur, depois de uma queda. “Já foi o suficiente para saírem notícias de todos os tipos. Me puseram praticamente dentro de um caixão”, comentou.

— A operação do fêmur em si foi rápida e eu fui super bem assistido pelo pessoal do Sírio Libanês, que tem uma equipe de ortopedia fantástica. Mas, isso me obrigou a ficar um tempinho no hospital. Segredo: eu escrevi do hospital… A gente criou cenas do hospital. Só que aí começou a sair que eu tinha saído da novela. Tudo que está no ar, foi pensado por nós três (ele, Thelma e Márcio Haiduck). Muito foi sim pensado pela Thelma, que é uma grande autora. Eu estava lá, palpitando, falando, e agora voltei. Não acho que há tanto drama por alguém ficar com uma doença que, contando bem, durou 12 dias.