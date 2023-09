Walcyr Carrasco convida Thelma Guedes para participar do roteiro de Terra e Paixão

O autor revelou que mesmo estando no hospital, com a ajuda da autora, continuou escrevendo os próximos acontecimentos da trama das 21h.

Meus amores, mais cedo contei para vocês que o autor Walcyr Carrasco operou de catarata e muitos de vocês devem ter ficado preocupados com qual será o andamento da novela Terra e Paixão, que está sendo escrita por ele.

Pois bem, em um vídeo publicado em suas redes sociais, o autor revelou que não deixará a novela, mas para te ajudar a escrever a trama a partir de agora, ela convidou a autora, maravilhosa, Thelma Guedes.

“A Thelma Guedes é uma grande autora. O que ela está fazendo é um favor para mim, porque eu ia operar de catarata… Segredo: eu escrevi do hospital. A gente criou cenas do hospital. Tudo que está no ar, foi pensado por nós três. Muito foi sim pensado pela Thelma, que é uma grande autora. Eu estava lá, palpitando, falando, e agora voltei”, revelou o autor, que continuou.

“Não acho que há tanto drama por alguém ficar com uma doença que, contando bem, durou 12 dias. Eu só estou falando isso, não porque eu queira falar muito sobre mim ou um problema que eu tive. Mas, para as pessoas entenderem que especulação é uma coisa feia”, finalizou Walcyr Carrasco.