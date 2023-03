Waack da CNN pede para que Lula tenha equilíbrio emocional, pare de desrespeitar a PF: “Não tem base”

Jornalista ainda disse que o presidenciável não tem o direito de se cobrir de ridículo e dar um tiro no próprio pé

O jornalista William Waack não ficou calado após a desconfiança de Lula em Sérgio Moro. O jornalista pediu para que o chefe de estado tenha equilíbrio emocional e não se prenda aos ódios e rancores do passado. Waack ainda afirma que a desconfiança de Lula coloca muita coisa em jogo, desconfiando do Ministério Público e do próprio cargo.

“Lula acha que o plano do crime organizado é uma armação do próprio Sérgio Moro. Essa afirmação não tem base nos fatos, mas admite-se que todo político tenha direito de se cobrir de ridículo e dar um tipo no próprio pé. Porém, quando o político é o presidente da república, as coisas ridículas tem outra dimensão, ridicularizando o trabalho da polícia”, disse.

E continuou: “É ridicularizar o Ministério Público de SP que descobriu o plano do crime organizado, ridicularizar o seu Ministro da Justiça e ridicularizar o próprio cargo de chefe de estado. Há um político experiente como lula, qual teria sido a intenção política de Lula ao reiterar três vezes uma bobagem como essa?”, questiona Waack.