Vyni e Tiago Abravanel se reencontram e o cearense alfineta: “A gente só errou!”

Os ex-BBB’s se reencontraram no teatro e o ator quis cantar aquela música de centavos!

Eu adoro reencontro de ex-BBB’s, juro leitor(a)! Principalmente quando eles chacotam da própria condição durante a participação no reality. Foi o caso do reencontro entre Vyni e Tiago Abravanel nesta segunda-feira, (4).

O cearense foi convidado pelo ator para assistir a estreia VIP do musical “Nautopia”, no teatro B32, em São Paulo. Depois do espetáculo, o amigo foi cumprimentar Abrava e filmou o momento nos seus stories.

Vyni disse que se emocionou muito com a peça, que foi lindo demais e agradeceu ao convite. “Mas a ideia é isso é a gente se transformar com o teatro, já que o jogo não é capaz…”, disse Abrava abraçando o amigo e rindo. Vyni pediu para Tiago não lhe arrumar problemas, já que a imagem dele não está boa pela porcentagem que saiu, arrancando gargalhadas dos presentes.

Tiago disse que falou para criar uma polêmica e que isso dá “like”. Os dois concordaram que eles só se lascam e o ator cantou: “a gente não vai errar…”. Vyni interrompeu e disparou: “A gente só errou, a gente só errou”. Não acho que só erraram, mas que não foi as melhores participações, não foram né?

