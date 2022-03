Vyni ganha iPhone 13 (babado) de presente de empresário João Mendes

Agente do ex-BBB o presenteia com iPhone 13 na noite de ontem (30) em um restaurante de São Paulo

Só ganha presente quem mostra ter potência, hein? Não queria dizer nada, mas já dizendo, o muso e competente João Mendes viu muito potencial em Vyni, o ex-BBB. Mesmo a internet dizendo que o jeito do garoto é forçado, o assessor aposta que sua figurinha divertida ainda colherá muitos frutos.

Vyni após ganhar presente no stories do Instagram (Foto: Reprodução)

Na noite de ontem (30), Vyni foi surpreendido por uma surpresa de João, que o presenteou com um iPhone 13. O ex-BBB foi a loucura, e deixou sua surpresa evidente nos stories. “Minha gente, eu não sei o que falar não, deixa eu até botar em cima do prato, porque eu não to dando bola para mais nada não, não posso gritar porque tô em restaurante chique, tô me tremendo, olha o presente”, disse, mostrando o celular novo.

Mendes ainda postou uma singela homenagem para o garoto no Instagram após a entrega, e escreveu na legenda: “Que esse presente traga muitos bons trabalhos para nós. Está sendo maravilhoso tudo que estamos construindo, e se prepare, porque é só o início de muitas coisas que estão por vir”.

É válido lembrar que Vyni está nas mãos de uma das pessoas mais feras do marketing digital. João Mendes consegue alcançar até 100 bilhões de impressões nas redes, um marco que é para poucos. O muso já transformou a vida de Gkay, Whindersson Nunes e Luiza Sonza, que hoje estão estourados na internet.

E não para por aí, aos 30 anos o empresário possui três empresas, Mega Dreams, a Ingresso Digital e a Chango Digital, mais de um milhão de seguidores no Instagram e agora irá transformar Vyni em um uber influencers com sua sabedoria de mercado.