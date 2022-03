Vyni tenta mais uma vez ser engraçado, mas está impossível!

Sim, o bacharel em direito segue tentando virar meme, mas só vira mico

Sinceramente, não dá mais para a forçação de barra do Vyni para virar meme nesse ‘BBB22’. Já não bastava ele ficar fingindo que bate em parede, agora ele fingiu que caiu da cadeira do confessionário na hora da votação. Acredita?

O ocorrido foi neste domingo, (6), que ao sentar na cadeira do confessionário, o participante fingiu que se desequilibrou e que ia cair, e disse: “Ai meu Padinho Ciço!”. Tadeu Schmidt nem ligou para esse show de “naturalidade” e perguntou seu voto, mas ele tentou insistir no meme e falou: “Desculpa, é que eu fico tentando ser elegante e fico mais abestalhado do que nunca”. Mesmo assim, o apresentador ignorou.

Essa história dele ficar tentando virar meme, eu já falei com vocês aqui. E pelo jeito, enquanto ele não for eliminado, essa “naturalidade” perdurará…