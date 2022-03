Vyni mira em estabanado de milhões, mas só é um forçado de centavos

O cearense está irritando profundamente o Brasil todo por essa forçação de barra

Ai gente, o que é o Vyni do ‘BBB22’? É um menino com um coração enorme, ingênuo, mas um caça memes da maior espécie! E ontem, (3), ao ir para a ‘Prova do Líder’, ele fingiu que é super estabanado e esbarrou na porta. Haja paciência!

O pior que o bacharel em Direito olhou para a porta, voltou e fingiu que não a viu, além de ir em câmera lenta. E essa não é a primeira vez que isso acontece!

O Vyni trombando com a porta no ao vivo novamente rss #BBB22 pic.twitter.com/yvPrluoTdE — Gio. 🧑🏽‍💻 (@GiovanneTeamBR) March 4, 2022

Depois da prova ‘Bate Volta’ de domingo, (27), ele fez a mesma coisa, mas esbarrando na porta de entrada para a casa do ‘BBB’. Coisa que até os internautas perceberam que não foi nada natural.

O outro de poucos dias atrás #BBB22



VYNI, para meu amigoooo! pic.twitter.com/GaqYdsFEvj — Tracklist (@tracklist) March 4, 2022

Eu entendo muito a imaturidade dele, a vontade de ser famoso e de querer ser querido por esse “jeitinho”, mas ele consegue conquistar e cativar o publico em momentos naturais. Um grande exemplo foi esta semana quando ele estava com Natália tendo um day spa na sala da casa. Foi natural e engraçadíssimo o jeito dele falando sobre Serasa e tal. Quem sabe se o Eliezer for ao paredão e for eliminado, ele não foca nesse jeitinho mais natural né?