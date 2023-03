“Vou voltar mais forte”, dispara Neymar após sofrer lesão

Jogador passará por uma cirurgia de reparação dos ligamentos do tornozelo direito

Todo bom fofoqueiro do mundo do esporte sabe que Neymar vai passar por uma cirurgia por causa de uma lesão no tornozelo direito em uma partida no Campeonato Francês no mês passado. Até então o jogador não tinha se pronunciado sobre o fato, o que deixava os torcedores aflitos sobre seu retorno. O PSG informou que o procedimento será realizado em Doha e que ele ficará fora por 4 meses.

“Vou voltar mais forte”, escreveu ele na legenda de uma foto onde aparece uniformizado.

Não é de hoje que Neymar sofre lesões e tem que passar por cirurgias para conseguir voltar a jogar pelos campos. O que sabemos é que ele está confiante no seu retorno. Vem com tudo!