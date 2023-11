“Vou cantar quantas vezes eu quiser”, Ivete Sangalo rebate fã

A cantora parou o show para dar bronca em fã que reclamou de música.

Eitaaaaaaaaaaaaa! Mas que lapada maravilhosa foi essa que a Ivete Sangalo deu numa fã durante seu show no pré-Caju em Aracaju (SE) neste sábado (4)? Essa foi a única reação possível que eu pude ter assim que assisti esse vídeo que uma amiga minha que está no Sergipe me mandou.

O tal vídeo que viralizou nas redes sociais mostra nossa amada Veveta pedindo para a banda parar de tocar, enquanto chama a atenção de uma fã que teria sinalizado com o polegar para baixo, em desaprovação. Parece essa querida aí não gostou quando a cantora baiana começou a cantar a música Poderosa –de Raça Negra e regravada recentemente por Thiaguinho—e a cantora simplesmente disparou:

“Para aí, para aí. Você está dizendo o que, minha irmã? Ela disse assim ‘essa música está ruim’. Não é não. Essa música é maravilhosa. E vou lhe dizer uma coisa, eu vou cantar ela quantas vezes eu quiser. Solta, maestro!”

Veveta aproveitou e falou sobre a guerra para completar a bronca. “A pessoa pega uma música dessa e faz assim [gesto de polegar para baixo] para a música. Pelo amor de Deus, o mundo neste exato momento está vivendo uma das maiores guerras que a gente já viu. Estamos aqui fazendo festa, confraternizando… E no meio da música a pessoa faz assim pra música? Agora eu vou cantar com vontade!”, concluiu.

MEU DEUS ESSA QUERIDA PODIA TER DORMIDO SEM ESSA LAPADA DA IVETE SOCORRO, AMEI pic.twitter.com/8tmPIPFMyq — rEUGE-se (@eugezinho) November 4, 2023