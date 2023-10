Vocês sabiam? Viúva e filha de Claudinho não conversam com Buchecha há cerca de 10 anos

Ao que tudo indica a desavença entre eles começou pois o cantor não incentivou a carreira musical de sua afilhada, a filha de Claudinho.

Meus amores, tenho que confessar para vocês que infelizmente eu ainda não consegui assistir, mas estou mega ansiosa para assistir a trajetória dessa dupla, Claudinho e Buchecha, de quem eu tento fui fã e que está sendo retratada no mais novo sucesso de bilheteria brasileiro, o filme “Nosso Sonho”.

Porém, algo que , de acordo com algumas das minhas amigas aqui do Leblon, não foi parar nas telonas é a briga entre a viúva e a filha de Claudinho, Vanessa Alves e Andressa Mattos, com o seu fiel companheiro de dupla, Buchecha.

Segundo o site Extra, Andressa, que atualmente tem 24 anos e que é afilhada do cantor, com quem ela teve seu último contato em sua festa de 15 anos, há quase 10 anos atrás, pararam de se falar após Buchecha não incentivar a sua carreira musical, aconselhando a jovem a estudar.

Em nota, a advogada Cláudia Barra, que representa a viúva e a filha do cantor no processo de seu inventário, revelou com toda a briga existente entre eles, na época da pré estreia do filme, Vanessa mandou uma mensagem para Buchecha lhe parabenizando, porém, até o momento, foi ignorada pelo cantor.

“Eles nunca foram muito próximos mesmo, desde a morte do Claudinho. Eles não se falam há anos. É verdade que ela mandou mensagem para ele parabenizando pelo filme, mas ele não respondeu. Ela ficou chateada. E já que no filme mostra que o Claudinho sempre foi um anjo na vida do Buchecha, o que é verdade, o Buchecha nunca foi um anjo para a família do Claudinho. A Vanessa sempre comenta isso comigo”, revelou a advogada.