“Vocês não sabem o que eu passei e o que eu vivi”, dispara Jojo Todynho

Jojo Todynho teve que aparecer nos seus stories para dar o recado para os seus fãs e seguidores, a influenciadora disse estar cansada de ser marcada em coisas do seu ex-marido, Lucas Souza.Jojo ainda diz que eles não sabem o que ela passou dentro do relacionamento e que se eles compram a imagem dele o problema é deles e não dela.

“Vou fazer um pronunciamento básico. Há meses tem acontecido uma certa situação que me deixa extremamente estressada, que eu já falei esses dias e vou repetir: A falta de noção das pessoas. Além de me marcarem em comentários, ficam também me mandando diretos. Vocês não têm que shippar nada porque vocês não sabem o que eu passei e o que eu vivi. Ponto. Se vocês querem comprar uma imagem, isso é problema de vocês. Mas eu quando encerro um ciclo, eu sigo a minha vida, eu tomo as medidas cabíveis do jeito que tem que ser. Eu tenho uma advogada que me representa. Então eu estou aqui para pedir respeito de vocês. Eu não tenho que me pronunciar sobre fala nenhuma de Black, de isso ou aquilo. Cada um com sua consciência”, disse ela.

Então, ela contou que está com processos na justiça e não vai lidar sobre o assunto nas redes sociais. “Eu tenho uma pessoa para me representar juridicamente, que é a doutora Natália. Eu não tirei processo nenhum, eu não arquivei processo nenhum. Vocês têm que parar de acreditar em tudo que vocês ouvem e leem por aí. Cada um vende o que quer, para quem quer, e cada um acredita no que quer. Eu não estou aqui para tacar pedra em ninguém. Se eu nunca falei nada do começo ao fim, não vai ser agora. O que eu tenho para resolver está sendo resolvido da maneira que tem que ser, na justiça, e acabou”, afirmou.