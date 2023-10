“Você veio do Nordeste pra querer ser gente em Curitiba? Seu Neguinho, Macaco!”, diz cliente que foi filmado xingando frentista em Curitiba

O jovem trabalhador Juan, de 18 anos, foi vítima de racismo e xenofobia mal conseguiu falar ao sair da delegacia por estar muito abalado.

Minha gente, olha só esse show de horrores carregado de xenofobia e racismo nesse vídeo que eu acabei de receber de uma amiga que está no Paraná. Um jovem frentista foi brutamente agredido por inúmeros xingamentos racistas e xenofóbicos por um cliente de um posto de combustíveis na madrugada deste último sábado (14) em Curitiba. Na mesma situação, o suspeito também foi preconceituoso com o operador de caixa do estabelecimento que filmava tudo. Assista abaixo:



Na filmagem, é possível ver o suspeito discutindo com o frentista. Em determinado momento, ele chama a vítima de “neguinho”, “otário”, e “nordestino dos inferno”. Logo depois, ele vira em direção a outra pessoa, no caixa do posto, e afirma que a vítima “veio do Nordeste pra querer ser gente” em Curitiba. Em outro momento do vídeo, o suspeito ameaça empurrar a vítima, que afasta o homem com as mãos. Na sequência, ele volta a ofender o frentista com palavrões e chama o homem de “macaco”.

A gravação não mostra como a confusão começou, mas de acordo com o Boletim de Ocorrência, o suspeito identificado como Marcelo Francisco ficou alterado durante a compra de um macarrão instantâneo.

Conforme o documento, uma das vítimas pediu para registrar a compra antes de deixar o homem fazer o macarrão, o que deixou o suspeito irritado. O Delegado Nasser Salmen deve assumir o caso que será encaminhado para o 7° Distrito Policial.