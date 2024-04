“Você não tem culpa porque você é uma mulher sexualmente ativa”, dispara Ana Maria Braga

Ana Maria Braga deu uma prestação de serviço em entrevista ao Fantástico, revelando detalhes sobre o seu segundo diagnóstico proveniente do vírus do HPV. Vale ressaltar que ela venceu o câncer quatro vezes: 1991, 2001, 2015 e 2020.

“Quando eu consegui descobrir o que eu tinha, ele já estava adiantado. E aí eu tinha uma chance mínima de sobrevivência. Então, é muito assustador”, contou ela no Fantástico, exibido na Globo na noite de domingo, 31 de março.

Ana ainda revela que desconhecia o vírus, e que só foi saber detalhes com a ajuda do seu médico. “Era proveniente do HPV. Não tinha a mínima informação. Você não tem culpa porque você é uma mulher sexualmente ativa. Você é mãe, não tem como ser mãe sem ser sexualmente ativa”, disse.

“Acho que a sexualidade tem que ser encarada da forma que ela é. É uma coisa natural, feita da natureza, senão a gente não estaria aqui”, finalizou.