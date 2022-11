“Você está sendo chacota para o Brasil inteiro”, dispara Cássia Kis para Paulo Betti

Em live com Leda Nagle, atriz contou detalhes sobre a treta com o ator nos bastidores da TV Globo

Todos nós sabemos que Cássia Kis esteve na boca do povo nos últimos dias depois de fazer declarações pra lá de polêmicas em uma live no Instagram. Aconetce que a atriz já comprou brigas dentro da TV Globo ao falar sobre política, militar contra o aborto e fazer comentários homofóbicos. Na própria live, ela conta sobre um desentendimento com Paulo Betti.

“O Paulo Betti, pelo WhatsApp, falou que eu estava sendo chacota da classe artística, e eu respondi que ele era a chacota do Brasil inteiro”, disse em live.

Em contrapartida, Paulo contou à Folha de São Paulo que nunca criticou Cássia publicamente, lamentando que a história tenha virado para os holofotes da mídia. “Nunca critiquei a Cássia publicamente, pois ela tem todo o direito de acreditar no que quiser. Gosto dela. Trocávamos muitas memórias emotivas. A Cassia está preocupada, só fala no aborto, meio chato isso. Não quero discutir com ela. Apenas estamos em lados opostos, mas tenho muito carinho “, disse.

Um passarinho verde ainda me contou que ela compra briga dentro dos estúdios Globo com quem precisar para defender os seus pontos políticos e seus ideais. Afe!