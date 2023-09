Vizinha indica hipótese sobre morte de Walewska Oliveira

A ex-jogadora morreu após cair do 17º andar do prédio em que morava em São Paulo

Todos nós lamentamos a morte de Walewska Oliveira e o que nós ainda não tínhamos ouvido é a versão da vizinha da ex-atleta, que contou detalhes sobre o fato. A Polícia Civil paulista investiga as circunstâncias e aponta um possível atentado contra a própria vida e a hipótese da vizinha é fundamental.

“Eu moro no prédio e acompanhei parte dessa história porque, infelizmente, ela caiu em frente à varanda do meu apartamento. Não me manifestei até agora em respeito à família e aos amigos dela, mas diante de tanta especulação e análises, achei que devia falar”, disse à colunista Fábia Oliveira.

“O laudo definitivo ainda não saiu e existe uma grande possibilidade dela ter se desequilibrado e caído sem querer, pois o guarda corpo que fica próximo à mesa onde ela estava sentada é muito baixo e perigoso. Se considerarmos a altura dela, essa hipótese não pode ser descartada”, afirmou.